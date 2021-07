Netflix va hacia el año más lento desde 2013

Esto no quiere decir que Netflix esté condenado ahora que enfrenta una competencia más dura. El desafío para Netflix no es si puede seguir creciendo, puede y lo hará, sino si puede seguir creciendo al ritmo vertiginoso que ha establecido.

Pero gran cantidad de evidencia señala que no será tan fácil. El crecimiento de Netflix no solo se desaceleró en el trimestre más reciente; la empresa perdió 400,000 clientes en Estados Unidos y Canadá.

You May Also Like