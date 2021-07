Netflix tendrá estudio en Nueva York

En lo que sería su primer gran paso más allá de los programas de TV y las películas, Netflix planea una expansión a los videojuegos, por lo que contrató a un exejecutivo de Electronic Arts Inc. y Facebook Inc. para liderar el esfuerzo. La idea es ofrecer videojuegos en la plataforma de ‘streaming’ en 2022. Aparecerán junto con la tarifa actual como un nuevo género de programación, similar a lo que hizo con los documentales o especiales de ‘stand-up’.

