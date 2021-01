Netflix se consolida con más de 200 millones de suscriptores

El informe de ganancias después del cierre del martes incluyó dos hitos clave para Netflix: por primera vez, la compañía superó la marca de los 200 millones de suscriptores y, segundo, indicó que su flujo de efectivo le permitirá dejar de depender del financiamiento externo para impulsar su crecimiento. Con 8 mil 200 millones en efectivo, Netflix dijo que ya no necesita financiamiento externo. La compañía también está considerando la recompra de acciones, algo que no ha hecho en una década.

Netflix Inc. cerró el año más importante en su historia de forma explosiva, sumando más clientes de lo esperado y diciendo que ya no necesita financiamiento externo para seguir construyendo su imperio del entretenimiento.

