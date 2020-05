Netflix producirá un documental sobre el histórico Mundial femenino de EE UU de 1999

Netflix ha anunciado que se pone manos a la obra en la producción de una película sobre el Mundial femenino de fútbol de 1999 en el que se impuso la selección de Estados Unidos y que marcó un antes y un después en este deporte con la celebración de la estrella americana Brandi Chastain.

La plataforma digital informó este martes que ha comprado los derechos para adaptar el libro “The Girls of Summer: The US Women’s Soccer Team and How It Changed The World“, de Jere Longman. El Mundial de 1999 se celebró en Estados Unidos, donde el equipo anfitrión ganó en la final a China en la tanda de penaltis.

Tendo Nagenda, vicepresidente de la parcela de cine de Netflix, explicó en un largo texto en el blog del gigante digital las razones por las que aquel triunfo fue tan relevante para él y en general. “Cuando me mudé a Uganda siendo un adolescente, jugar a fútbol era una manera importante de conocer a gente de mi edad, incluso si nuestros balones estaban hechos de hojas secas de plataneros”, recordó.

“Ver al equipo de EE.UU. ese verano me hizo olvidar que no tenía dinero y solo algo más que un sueño para alimentarme. Ese equipo, ese gol y esa celebración inolvidable de Brandi Chastain, en la que se quitó su camiseta y se arrodilló asombrada, me hizo creer que podría hacer cualquier cosa y a mi manera”, añadió.

Nagenda defendió que la victoria de EE.UU. tuvo consecuencias mucho más allá del terreno de juego. “Llevó a mayor financiación y reconocimiento de las futbolistas en el mundo, y ayudó a establecer la primera liga femenina profesional de fútbol en Norteamérica. Pero, sobre todo, dio pie a conversaciones importantes sobre el género en el deporte”, aseguró.

Estados Unidos es una gran potencia en las competiciones femeninas de fútbol, ya que, con cuatro trofeos, es el país con más victorias en un Mundial. La última de ellas se dio el año pasado cuando el equipo liderado por Megan Rapinoe y Alex Morgan venció a los Países Bajos.

Las integrantes de la selección estadounidense se han convertido también en un emblema de la lucha feminista al exigir igualdad respecto a la selección masculina de fútbol de EE.UU.

No obstante, sus reclamaciones sufrieron un importante revés recientemente cuando un juez desestimó su denuncia a la Federación de Fútbol de EE.UU. para equiparar sus salarios a los de los hombres, un equipo que, lejos de los éxitos de las mujeres, cobra más que el conjunto femenino pese a que ni siquiera se clasificó para la última edición del Mundial masculino.