Netflix: ¿No usas tu cuenta? Podría ser desactivada aunque pagues

Con esta nueva medida, Netflix planea que los usuarios puedan ahorrar algo de dinero y no estén gastando en algo que no utilizan o no necesitan y sólo tienen por “presión” social.

De acuerdo a un comunicado de Netflix, lo que menos quieren es que “la gente pague por un servicio que no usa” por lo que iniciará a enviar correos electrónicos a las personas que no hayan visto nada en Netflix durante un año para preguntarles si quieren continuar con su membresía.

