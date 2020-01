Netflix narra la vida de Aaron Hernández, estrella de la NFL que se suicidó tras ser condenado por asesinato

Pese a ello, el latino acabaría siendo elegido por los New England Patriots de Bill Belichick y Tom Brady , no solo uno de los mejores equipos de la historia de la NFL sino, posiblemente, una de las formaciones más legendarias de todos los tiempos en el deporte estadounidense.

“Hice todo lo que pude para tener una buena vida, pero no funcionó. ¿Qué más podría haber hecho? Lo di todo para tener la vida de mis sueños, pero no funcionó “, asegura en una de esas llamadas.

De estrella del fútbol americano a ser acusado de asesinato, Netflix presentó el miércoles “Killer Inside: The Mind of Aaron Hernández” , una serie documental que escruta cada centímetro del auge y caída de este malogrado deportista.

