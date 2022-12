Netflix devuelve el dinero a los anunciantes tras no cumplir con las garantías de audiencia

El sistema de acuerdos publicitarios de Netflix se basa en un pago bajo demanda en el que los anunciantes pagan por la cantidad estimada de alcance de sus anuncios y, en caso de no llegar a esa cantidad, Netflix liberaría el dinero publicitario no gastado al final del trimestre.

Sin embargo, no todos los anunciantes han solicitado recuperar su dinero. Quienes lo tienen de vuelta han sido empresas que estaban realizando campañas de marketing específicamente programadas para estas fechas y han querido reasignar este gasto. No obstante, otras empresas se han decantado por mover esa inversión a los primeros meses de 2023, confiando en que la audiencia seguirá creciendo hasta cumplir las garantías acordadas para entonces.

Este nuevo plan de suscripción no está alcanzando el número de visualizaciones por anuncio que había acordado con las empresas anunciantes, quedándose en torno al 80% de lo estimado. Un debut lento en el crecimiento de usuarios que le ha obligado a devolver el dinero de los anuncios no mostrados, según las declaraciones de cinco ejecutivos de agencias recogidos por la revista estadounidense Digiday .

You May Also Like