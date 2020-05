Netflix cancelará tu cuenta si lleva más de un año inactiva, aunque la pagues

En caso de no recibir respuesta o confirmar que desean seguir siendo miembros de la plataforma, Netflix cancelará automáticamente su suscripción. No obstante, si alguien cambia de opinión más tarde no le será difícil volver: durante los siguientes diez meses podrá recuperar su cuenta tal y como la dejó , con sus favoritos, perfiles, preferencias de visualización y demás detalles.

Sin embargo, el gigante del streaming ha anunciado que a partir de ahora va a “ayudar” a los miembros que no han estado viendo contenidos a cancelar sus cuentas: “En Netflix, lo último que queremos es que las personas paguen por algo que no están usando ”, dice la compañía en un comunicado.

