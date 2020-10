Netflix anuncia aumento de precios de dos de sus planes

El aumento de precios de Netflix, que fue informado por primera vez por The Verge, no es una gran sorpresa.

La suscripción premium aumentará US$ 2 para llegar US$ 18 al mes. Su plan básico se mantiene sin cambios en US$ 9 al mes.

La compañía de transmisión de medios aumentó los precios de sus planes estándar y premium para los clientes estadounidenses. Su plan estándar ahora cuesta US$ 14 al mes, US$ 1 al mes más que el año pasado.

