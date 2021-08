Netflix, Amazon, Disney+, Spotify… cómo pagar menos en tus suscripciones online y servicios de streaming

Si el usuario suele visualizar una serie y hasta que no la acaba no comienza otra, lo más aconsejable es que contrate un servicio durante cierto periodo de tiempo y después anule su suscripción para contratar otro .

Los servicios de streaming que ofrecen un gran catálogo de películas y series online a cambio de dinero son cada vez más comunes. En España, sobresalen plataformas como Neftlix, HBO, Filmin, Movistar Plus, Prime Video, Dinsey Plus, entre otras.

You May Also Like