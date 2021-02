Netflix adelanta documental propio sobre Britney Spears

El proyecto de Carr no está completo y aún no tiene fecha de lanzamiento. Ya estaba en curso antes del debut de Framing Britney Spears.

La cineasta Erin Lee Carr, quien se especializa en documentales de crímenes reales, está dirigiendo el proyecto sobre la atribulada estrella del pop, una causa célebre entre los fanáticos que creen que le controlan su vida en contra de su voluntad. El proyecto anterior, Framing Britney Spears, fue producido por The New York Times y lanzado en Hulu este mes, convirtiéndose rápidamente en uno de los documentales más comentados del año. La película de Hulu narra el enfoque misógino de los medios hacia Spears a lo largo de su carrera, y explora una tutela que pone gran parte de su vida bajo el control de su padre. El documental también provocó que Justin Timberlake, antiguo novio de Spears, se disculpara por su trato hacia las mujeres.

