Netanyahu no descarta que Israel termine tomando la Franja de Gaza y evita poner plazos a la ofensiva

En este sentido, ha asegurado que no se puede hablar de plazos, aunque ha dicho “no esperar” una “conflagración” , lo que supondría una guerra abierta entre las partes. El Ejército, por ahora, no ha dado el paso de anunciar una ofensiva terrestre, como sí ocurrió en 2014, cuando murieron más de 2.000 personas en la Franja -en su mayoría civiles-.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que las Fuerzas de Defensa de su país no trabajan con un “cronómetro” para evaluar poner fin a la ofensiva sobre la Franja de Gaza y, aunque la operación se basa por ahora en bombardeos aéreos, no descarta “otras opciones”, incluida la toma del territorio costero .

