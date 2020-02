Netanyahu logra apoyo clave para gobernar Israel

Al ser consultada sobre el apoyo de Lieberman a un Gobierno de unidad liderado por Netanyahu, Livni lo rechazó. “La política no es sólo números, sino estrategia”, comentó. Una portavoz de Kadima dijo que los comentarios de Livni significaban que la canciller no se uniría a un Gobierno liderado por Netanyahu a menos que existan pautas que permitan continuar las negociaciones de paz con los palestinos.

