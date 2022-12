Netanyahu consigue los apoyos para formar el Gobierno de Israel

Está previsto que el líder del Likud preste juramento al futuro Gobierno de coalición, en el que también están el ultraderechista Otzma Yehudi y el ultraortodoxo Shas, el próximo 2 de enero. Netanyahu tiene que presentar de forma oficial el acuerdo al Parlamento israelí 24 horas antes de juramentar, según ha informado el diario The Times of Israel .

