Netanyahu afirma que lograron los objetivos de la operación; reitera que Israel no inició el conflicto con Gaza

Y añadió: “ Pero hemos hecho algo distinto. Estábamos luchando contra terroristas que se esconden entre los civiles en uno de los sitios más densamente poblados de la tierra. Ellos disparaban cohetes contra nuestros civiles mientras utilizaban a sus civiles como escudos humanos. Hemos hecho todo lo posible para evitar víctimas civiles, las bajas innecesarias de no combatientes, mientras tratábamos de atacar a los combatientes que estaban tratando de asesinar a nuestros ciudadanos. Lamentamos cada pérdida de vida, pero puedo decirles categóricamente, que no hay un ejército en el mundo que actúe de forma más moral que el ejército de Israel ”.

“ Israel no inició este conflicto. Fuimos atacados de una forma no provocada por la organización terrorista Hamás que disparó cuatro mil cohetes contra nuestra capital y nuestras ciudades. Ningún país se queda de brazos cruzados al ser atacado de ese modo criminal. Israel no es diferente ”, señala un comunicado de la oficina del primer ministro.

