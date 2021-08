Nestflix, una plataforma para ver películas y series que nunca fueron emitidas al público

Por si lo has terminado de entender, este proyecto no consiste en cortar una escena de un proyecto audiovisual, debido a que se tratan de contenidos reales como si estuviesen preparados para ser emitidos al público . Si quieres dejar tu aportación, se lo puedes comentar a Lynn Fisher por su cuenta de Twitter porque acepta peticiones.

En un tuit que anunciaba su proyecto, la diseñadora afirmaba: “ Dirígete a nestflix.fun para ver más de 400 películas y programas anidados . PD: ¡Por favor, no me envíe un cese y desista! Es solo una wiki haciendo cosplay”. Se trata una idea increíble para saber cuantas referencias se hacen a las películas o programas de televisión que podemos ver en la plataforma original de Netflix.

