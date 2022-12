Neoliberal: no es lo que crees

En su ensayo “Por qué no soy un neoliberal” (https://www.aier.org/article/why-i-am-not-a-neoliberal), Phillip W. Magness, docente investigador senior y director de investigación y educación del American Institute Economic Research, analiza de manera clínica el porqué el uso del término “neoliberal” no se puede usar bajo ninguna manera por los “fans” de más gobierno en nuestras vidas, por la sencilla razón de que no tienen la más remota idea de lo que significa el término.

You May Also Like