Nelva Saldaña frenteó su relación en Instagram

A través de sus redes sociales también ha mostrado los momentos que comparten juntos , como cuando cocinan. “Cuando a tu novio le queda mejor lo que le enseñaste a preparar”. ¡Mira, tú! Y por si aún no les ha quedado claro de que no le gustan las mujeres, le comentó en la publicación de una famosa cuenta por allí: “Yo solo espero que no empiecen a decir que soy la más zorra después que tanto decían que era lesbiana”.

You May Also Like