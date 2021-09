Nelson Tapia lamenta ausencias de Ben Brereton, Alexis Sánchez y Felipe Mora. ‘A Chile le está faltando concretar el gol’, observa | Fútbol | Deportes

El exguardameta de Universidad Católica, Cobreloa, Vélez Sarsfield, Santos FC, Júnior, entre otros conjuntos, subrayó en la pasada jornada “Ecuador lo ha hecho bien”. “Ecuador tuvo como 70 minutos donde no podía resolver el problema que le había puesto Paraguay, que no salió de su campo. Entonces, por eso le costó a Ecuador (destrabar el partido con goles en los minutos 87 y 94). Ecuador tiene laterales y extremos que pasan constantemente (al ataque) y te ahogan. Es difícil mantener ese ritmo que Ecuador propone en la altura”, concluyó. (D)

“Me parece que ahí nos está faltando concretar el gol. Pero en lo colectivo, me parece que Chile va a buscar el partido en Quito. Chile no es de esperar. Con esta generación (de jugadores) le gusta proponer; entonces, va a ser interesante el encuentro del domingo, yo creo que va a ser de ida y vuelta porque a Chile le gusta salir a proponer”.

Tapia sopesó las ausencias de tres atacantes, entre ellos el joven Ben Brereton, que no fue autorizado por el Blackburn Rovers para participar en esta triple fecha del clasificatorio; de Alexis Sánchez (Inter de Milán), por lesión, y Felipe Mora (Portland Timbers), que no fue convocado por el DT pese a su buen registro goleador (7 dianas) en la MLS después de la Copa América de Brasil.

