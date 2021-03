Neka Prila vende sus muebles; sigue con ‘Ale’

La gente quedó arisca porque Neka Prila anunció en sus redes sociales la venta de varios muebles del hogar que comparte con Alejandro Ruíz Iglesias, el padre de su hijo, y su pequeño “Ale”. ¡Ajá! Bueno, les comento que la gente se empezó a preguntar si es que se estaban dejando o ya habían terminado esa relación amorosa, o si es que la exguerrera se iba a mudar.

Y como el cuento siempre, siempre se lo tenemos que tener completo, pues llamamos a Neka Prila y ella nos confesó que en efecto está vendiendo algunos de sus muebles que ya no utiliza. “Queremos cambiar un poco los colores, el espacio del hogar. Remodelar un poco para que no sea lo mismo, estoy vendiendo algunos muebles… ya no se están usando y están ocupando espacio que se necesita”, explicó.

Prila reiteró que sigue con su pareja y padre de su bebé, que ojalá algunas personas entiendan que ella ha tenido experiencias que no piensa volver a repetir. “Esta relación es sana, no me hace falta demostrar que estoy bien con la persona y montar una foto, porque realmente a las personas no les importa si realmente estoy o no bien, sino es para saber si estoy sola, soltera… No les interesa la felicidad de uno”, dijo.

Destacó que no esperen que suba muchas fotos con él, porque en ese sentido no le fue bien con sus relaciones anteriores. “No me hace falta subir nada, él no es así, no le gusta taquillar, ni salir, no esperen que sea así y a mí me ha ido bien, es lo más sano, mejor y sí, sigo con él. Él está en su trabajo”, contó.

Mire: Marcela Barnes pide ser responsable con las redes sociales

Negocio

Neka destacó que la pandemia ha afectado a todo el mundo, pero gracias a Dios a ella no le fue tan mal. “Yo soy independiente, pago mis cosas, no dependo de nadie. Siempre he trabajado y no he parado, tengo clientes fijos”, mencionó Prila.

Desde que empezó el tema de la pandemia en Panamá tuvo que frenar su negocio. “Era nulo como hacerlo en pandemia porque muchos cerraron. Quiero montar algo pequeño, estudio esa posibilidad”, enfatizó.

Está 100% agradecida de estar dedicada a su hijo, porque está experimentando el mundo exterior.