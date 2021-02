Neka Prila ve muy difícil generar $30 mil como influencer

Todas las personas que son independientes deberían hacer sus declaraciones de renta, bueno yo siempre la he hecho, así que todo independiente debe hacerlo, así que eso no es una noticia.

Agregó: “Eso siempre se ha dado, no sé cuál sería la novedad, así que son los impuestos para el país y en todos los países pasa, así que no sé cuál sería la queja en ese caso si es el deber de todo ciudadano, siempre y cuando esos impuestos sean bien invertidos en el sector público como la salud, educación, infraestructura; mientras todo eso sea muy bien invertido, no tiene que haber queja al respecto”.

Bueno, la exguerrera le confesó a este medio que para ella eso no es una novedad, pues desde siempre ha declarado sus impuestos, y todo aquel que sea independiente debería hacerlo. Y aunque no tiene muy claro qué es lo nuevo, destacó que si un influencer logra hacer esa suma anual eso sería una bendición de Dios, pues es algo muy difícil. “Wao, el que gane $30 mil dólares de influencer, wao, Dios Santo, eso es una bendición pero está difícil llegar a esa cifra anual, ojalá, Dios quiera”

