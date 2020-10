Neka Prila documenta su destete

Para Neka Prila es impresionante la cantidad de madres primerizas que le escriben a diario sobre temas de maternidad y hasta médicos, y aunque no hacen consulta online su pareja, siempre tratan de ayudarlas y darle posibles recomendaciones, así que en esa línea, quiere documentar su destete, un proceso muy difícil para muchas dentro de la maternidad.

Sí, la exguerrera aseguró que como en este tiempo de pandemia es muy difícil ir al médico o no tienen a un doctor en casa como ella, las comprende, pues confesó que sus seguidoras le escriben a su pareja, así a modo consulta por Instagram. Es por ello, que a través de sus redes está documentando cómo va su proceso de que su pequeño Ale deje la leche materna, pues muchas de las madres que la siguen, le hacen demasiadas preguntas al respecto.

Empezó hace una semana

Neka amamantó por un año, pero decidió iniciar el destete porque su niño no quería comer, y ya a su edad se requiere de alimentación complementaria, además de que ese apego al seno no se puede sobrellevar por años. Obviamente todo es recomendado por su pediatra.

Y es que aseguró a día a día que su “mini Ale” se la pasaba como un monito, a punta de guineo, hasta cuatro bananas al día, y ya no podía permitirlo, además de que “mi cara la veía como una teta, como un chupón”. “Yo amo esa conexión pero no quiero que él esté a los cuatro años sacándome el seno donde sea, es incómodo”.

Así que se decidió y a través de sus historias muestra su avance, porque quiere que el resto de las mamacitas que la siguen estén con ella en esa faceta, que dentro de todo le ha ido bien. “Mis tips son de aprendiz así que yo también los comparto; estoy viviendo este proceso. En el día nos e me complica porque trato de distraerlo, jugar con él, pero en la noche ya se me complica porque era su baño, su comidita y se acostaba a dormir con el pecho, y por facilidad a que se durmiera lo mal acostumbre con el pecho”. Pero, ahora lo duerme cantándole y meciéndolo.

La chama le pide a las madres que no le tengan miedo al destete. “que no les de miedo, porque dicen: ‘ay, no mi hijo llora’, y sí van a llorar, es difícil, pero sí se puede, lo primero es tener determinación y estar segura. Es enseñarle a las mamas que si quieren hacer algo que lo hagan, porque el bebé se tiene que adaptar a ti, no tú a él”, dijo.

Para Neka la lactancia es hermosa, le encantó, pero el desarrollo del infante debe continuar.

Mis pechos están… no te puedo explicar cómo están ahorita pero ya estarán en proceso de recuperación después de un año de lactancia.