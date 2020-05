Neil Ferguson, el ‘Fernando Simón británico’, protagonista de un nuevo ‘Merlos Place’ en el Reino Unido

Este caso ha recordado a otro cercano: el de Catherine Calderwood, jefa del servicio médico de Escocia, que hubo también de abandonar su trabajo tras se pillada in fraganti escapándose a su segunda residencia los fines de semana, tal y como clamaba públicamente que no había que hacer.

“Seguimos siendo una familia increíblemente cercana. Pasamos las Navidades juntos, Neil cocinó y se sentó después a jugar con su hijo. Este es la clase de estupenda persona que es. Él y su mujer no son una gran pareja. No lo han sido desde hace muchos años pero él siempre ha sido muy honesto y comprensivo”, ha asegurado.

“Quizás no debería haberlo hecho”, ha reconocido la suegra, “pero tenía el virus, grandes responsabilidades y solamente unos pocos amigos. Es cosa de ellos dos, él la invitó a su casa. ¿Es su novia? Tal vez, no lo sé, pero lo que sí sé es que ha trabajado lo máximo por este país y ahora es así como se lo pagan”.

Una vez sale a la luz, Ferguson, por supuesto, dimite. “Acepto que cometí un error de juicio y tomé el curso de acción incorrecto. Por ello, he dado un paso atrás en mi actividad en SAGE. Me arrepiento profundamente de cualquier menoscabo del mensaje de la necesidad de distancia social para controlar esta epidemia devastadora”, asegura… Pero las cosas no acaban ahí.

Estamos ahora, tal y como cuenta The Telegraph, en el lunes 30 de marzo, poco después de que haya acabado su aislamiento. Ese día se produce la visita a su casa de Antonia Staats , activista del grupo Avaaz (que trabaja por los derechos humanos, la igualdad, contra el cambio climático, etc.), de 38 años, casada, con dos hijos… y amante de Ferguson.

You May Also Like