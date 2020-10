‘Negrito’ Quintero es baja para los amistosos

“Hice una prelista de 26 jugadores; él estaba al inicio, luego no. Pero le hemos llamado en reemplazo de Alberto Quintero, quien es baja por motivos del coronavirus. Ha tomado la decisión de no venir, así que tengo que respetar su decisión y comprender”.

“Fidel me preocupa que no haya debutado. Lo vi dos días en Madrid y ya había hablado con su entrenador en el Alcorcón, ya que necesitaba más opiniones y me preocupa porque es un gran jugador que tiene que aportar mucho en la selección, pero él se tiene que espabilar y tomar el toro por los cuernos”.

You May Also Like