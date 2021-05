Negra soy y seré

No se nos enseña que es el amor propio la única herramienta que nos permitirá avanzar, crecer, transformarnos en el proceso, y ser resilientes. En la escuela no nos enseñan educación emocional; en nuestros hogares, tampoco. Es, incluso, en nuestro núcleo familiar que no aprendemos a aceptar a las personas por quienes son, sin importar su aspecto.

Es asombroso que, en Panamá, un país multiétnico, pareciera que se perpetúa el rechazo a la diversidad. Más aún, cuando el genotipo panameño, ampliamente investigado, tiene un innegable componente de etnia negra que data de la era colonial y se refuerza con la migración de los afroantillanos para la construcción del Ferrocarril, a mediados de siglo XIX; y del Canal , a principios del siglo XX. Hace solo unos meses, en un colegio particular de la Ciudad de Panamá, un estudiante fue amonestado, por usar su cabello afro en las clases virtuales. Me pregunto, ¿no debe el reglamento escolar contemplar la diversidad cultural?

Con cada tratamiento, renunciaba a lo que soy: una negra con cabello afro. Con cada plática conmigo misma, en que me increpaba por lo socialmente inaceptable que era mi cabello, me negaba a reconocer una verdad evidente. Nací negra. Soy negra.

Con escasos 10 años, recurrentemente me recriminaba por haber nacido negra y con cabello “malo”. Analizo esta interrogante de adulta y pienso que, a esa edad, no es un tema que debe pasar por la mente de una niña. Se supone que, tan pequeña, debía estar pensando en jugar y estudiar. Se trata de un tema controversial y sensitivo. Sé que, muchos como yo, hemos pasado por estas situaciones.

