Negocios familiares ocultos detrás de contratos estatales

Al preguntarle al diputado De Frías sobre la alteración de los registros vehiculares, evitó una respuesta directa. Señaló que “las empresas tienen derecho a participar… En este caso, todas saben hasta dónde pueden participar porque son proyectos millonarios y algunas no pueden, y por eso alquilan, arriendan el equipo [de Constructora Jhissel] y eso no es malo”.

¿Aunque las empresas se atribuyen sus camiones como propios?, preguntó La Prensa . “Eso es un negocio. Cada quién alquila al precio que le conviene… Yo no veo nada malo en eso”, reiteró el diputado. Acto seguido, salió en defensa de su hija: Ella –dijo– ya no se relaciona con Constructora Jhissel.

Y, a pesar de que en el Registro Público reposan documentos que acreditan que el diputado es el vendedor de la mencionada finca ( ver facsímil ), este lo niega. “No he vendido ninguna finca… Yo no tengo finca allá”, aseguró a La Prensa .

