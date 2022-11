Negocios en un entorno resiliente

Los líderes de las operaciones deben considerar el panorama empresarial como nunca antes, y visualizar como pueden adaptarse a tecnologías digitales, el uso de nubes, inteligencia artificial, blockchain, robótica, así como la incertidumbre ocasionada por nuevas regulaciones, la volatilidad del mercado y el comercio, eventos climáticos que continúan cambiando la manera de hacer negocio, sin dejar de lado la inestabilidad inherente de un entorno de negocio virtual. Es por ello que el reto es adaptarse y desarrollar la habilidad, no solo de pronosticar sus presupuestos con precisión, sino de considerar la totalidad de los elementos que le permitirán predecir el próximo éxito de taquilla, producto, servicio o mercado; y esto solo es posible entendiendo el negocio, la sensibilidad operacional donde se desenvuelve, permitiéndole al líder ser más flexible, y que le permita de manera rápida y objetiva precisar los cambios en el mercado, reaccionando cuando sea necesario y responder de la mejor y oportuna manera posible, rompiendo viejos paradigmas, dejando de lado plataformas arcaicas y equipos que constantemente reaccionan y no se anticipan a los cambios.

Durante los últimos años tanto Panamá como el entorno global han sido impactados por múltiples situaciones inclusive de manera simultánea, generando la interrupción del negocio a empresas y sectores de la economía a gran escala, colocando en riesgo la sostenibilidad de las mismas afectando a empleadores y a empleados. Aun cuando existen fuertes pronóstico de crecimiento económico, avalados por entes internacionales que vislumbran cifras positivas, es vital que los grupos económicos, corporaciones y empresas no bajen la guardia, ya que no tenemos certeza de dónde vendrá o cuando ocurrirá una próxima interrupción del negocio. Basado en el entorno que nos ha precedido durante los últimos años, nos ha dado como lección que sí es posible estar preparados para eventos futuros no esperados o desconocidos, y ahora es un buen momento para que las empresas evalúen sus sistemas operativos actuales, y puedan estar preparados e incluso salir adelante, realizando ajustes oportunos que les permitan priorizar las principales funciones comerciales, identificación de oportunidades o datos atípicos que podrían significar problemas, estableciendo nuevas ideas e innovando, en lugar de reaccionar ante las interrupciones del mercado.

