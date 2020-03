Negocios de EEUU, cautos con la reapertura en plena pandemia

Pese a los bruscos altibajos en los mercados financieros y a los indicios de que el desempleo va en aumento _ dos factores que podrían perjudicar a Trump en un año electoral _ muchas empresas dicen que no está claro que la reapertura sea siquiera una opción en unas pocas semanas: Tienen que seguir las órdenes estatales y muchas de ellas son abiertas o podrían ampliarse en cualquier momento. Están preocupadas porque reanudar su actividad demasiado pronto verse como algo irresponsable. Y aunque abran, ¿tendrán clientes si el virus no está bajo control?

