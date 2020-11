Negocio del primo de Juan Carlos Varela avalado en la Autoridad Marítima de Panamá

Varela no aparece en la directiva de la empresa Panamá Classification Bureau Inc. , pero si sus allegados y excompañeras de trabajo.

Este medio de comunicación también consiguió documentos oficiales que establecen que en marzo de este año, la AMP notificó a todas sus oficinas que Panamá Classification Bureau Inc. había sido suspendida. Luego de ello, se informó que la empresa interpuso un recurso de reconsideración aduciendo que habían corregido todas las fallas que les enumeró la auditoría, y automáticamente la comisión de la AMP cambió la recomendación de cerrar Panamá Classification Bureau Inc.

Panamá América pudo encontrar que en su página web Panamá Classification Bureau Inc. no brinda información de su dirección física, ni los nombres de sus representantes, algo básico para las empresas tradicionales que se mantienen dando este mismo tipo de servicio.

