Negociación sobre programa nuclear iraní entra en su último día

Esto incluye a la oposición republicana del presidente de Estados Unidos, Barack Obama , y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien después de tildar el acuerdo de “peligroso”, volvió el lunes a la carga: “El acuerdo que se perfila en Lausana envía el mensaje de que no solamente no se castiga la agresividad, sino que además se la recompensa”.

No tenemos ni idea de lo que pasará si no lo logramos. Deberemos darnos cuenta de dónde estamos exactamente y decidir qué ocurrirá a continuación”. Las opciones de llegar a un acuerdo son de un “50-50” por ciento, añadió Harf.

