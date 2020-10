Negociación sobre el brexit, en la recta final

Las partes han comenzado a trabajar en el texto de un acuerdo sobre un campo de juego competitivo y nivelado, y están cerca de finalizar un documento conjunto que cubra las ayudas estatales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para hablar públicamente. El Reino Unido y la Unión Europea también se han acercado en sus posiciones respecto de aspectos esenciales sobre cómo se hará cumplir cualquier acuerdo, agregaron las personas.

