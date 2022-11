Negociación para definir el clima global

Uno de los fundamentos básicos para la discusión, lo constituye el informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que ha coincidido con el pronóstico de la ciencia en que “… de no revertir el calentamiento global los efectos serán catastróficos”. Además, sustenta en “que de no tomar acción inmediata… las consecuencias para la especie humana, y el resto de la vida que habita el planeta serán devastadoras”.

Esta reunión cumbre o conferencia de las partes (COP27) tiene como finalidad, además, estudiar un factor muy importante, que resulta que, a pesar de haberse hecho inversiones y, circulado fondos para el desarrollo de programas, los resultados demuestran que los métodos utilizados no son tan eficientes. Esto se confirma cuando en los países en desarrollo no se ha alcanzado a disminuir la vulnerabilidad ante contingencias y siniestros naturales.

