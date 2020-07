negacionista, con decisiones dudosas y superado por Biden en las encuestas

Respecto al 2016, García Encina ve una diferencia: “Entonces los que no querían ni a Trump ni a Clinton, votaron a Trump. Ahora a los que nos les gusta ni Trump ni Biden, se decantan por Biden “. El escenario para el presidente “no es bueno actualmente” pero es cierto que “quedan cuatro meses”. La analista reitera que hace cuatro años “Trump era un outsider, nadie lo conocía”, pero ahora “muchos ya saben lo que supone y no están dispuestos a que siga cuatro años más”.

“Que Trump pierda las elecciones es una opción real ahora mismo, aunque aún es muy pronto para asegurar nada”, comenta de primeras el politólogo Edu Bayón a 20minutos , pero aclara: “Biden tiene la campaña en un buen momento, con todos los sondeos a favor, los cuales muestran su ventaja en los estados clave”. Eso sí, “el éxito de Biden dependerá de su capacidad para construir un proyecto político que sea una alternativa real a Trump , el cual pasa por ser capaz de ilusionar a todos aquellos a los que no llegó Hillary Clinton y siendo consciente de que muchos de sus votantes lo acabarán siendo por el simple hecho de pretender derrotar al actual presidente”, sentenció.

