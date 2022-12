Vega se ha visto obligada a paralizar su gira, Vertebrada, por un problema de salud. Ha sido la propia artista, surgida de la segunda edición de Operación Triunfo, la que ha querido contarles a sus fans qué ocurre.

“Y, de repente, un día todo se ve borroso. Cuentas los días, meses y años que llevas tirando hacia delante por salvar los muebles que quedan y te topas con la realidad que te devuelve un espejo. Uno que ponen los médicos donde tu salud física pende de un hilo que sostiene lo que queda de ti”, empieza escribiendo la cordobesa en su Instagram.

“La vida obliga, para seguir viviendo. Necesito unos meses para recuperarme de un problema de salud físico que requiere más pruebas y descanso“, dice sobre su problema de salud.





“He hecho una gira Vertebrada maravillosa donde he disfrutado de vosotros a más no poder. También la hice con dolores no atendidos por mi parte. Me dejé el corazón en cada escenario, hoy sé que un poco la salud también. Mi fuerza de voluntad y el coraje que me caracteriza, un equipo que puso como siempre todo fácil, lo hizo posible. A veces una extrema tolerancia al dolor hace que tires y tires hasta que el cuerpo se rompe. Voy a pegarlo como pueda, eso es todo”, relata, para contar entonces que tiene que paralizar su tour acústico.

“Por ello, todos los compromisos que teníamos para los próximos meses vamos a aplazarlos. Me da una tristeza enorme, en especial el concierto de León, con todas sus entradas agotadas 💔(todos los que comprastéis vuestra entrada ya habréis recibido un email de WeGo con la info y forma de proceder tanto para mantener la entrada o devolverla). El 21 de abril retomaremos León vertebrándonos, y estoy segura de que será la mejor medicina. Disculpad las molestias que todo esto pueda ocasionaros. Vuelvo al nido”, concluye.