¿Necesito una PCR o test de antígenos negativo antes de ponerme la vacuna del coronavirus?

Una de ellas es sobre si es necesaria una prueba diagnóstica previa con resultado negativo , como PCR o test rápido de antígenos, para comprobar que en momento de la vacunación no estás contagiado por coronavirus. Tal y como subraya la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a efectos de vacunación “no se consideran necesarias las pruebas virales o serológicas para detectar una infección aguda o previa, respectivamente”. Por tanto, este tipo de pruebas no se aconsejan con el propósito de vacunar.

You May Also Like