“Necesito un respiro y dejar mi salud mental en manos de profesionales”

“Después de intentar todo lo posible para que esto no me afectara ni mental ni emocionalmente y poder llegar a separar mi vida pública con mi vida personal, pero hoy vengo a deciros que necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, y alejada por un tiempo del foco mediático”, ha detallado.

“Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real, y todo eso se ha ido acumulando en un vaso que se ha terminado desbordando”, ha explicado.

