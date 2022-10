“Necesito un futuro para mis hijos”: el dramático éxodo de venezolanos que se arriesgan en una selva mortal para llegar a Estados Unidos

The New York Times

No obstante, esto no ha impedido que proliferen los rumores de que el gobierno de Biden abrió las puertas a los migrantes venezolanos y de que una vez que lleguen les ofrecerá ayuda.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dijo en una entrevista que el gobierno de Biden seguía comprometido con la creación de “caminos legales” para que las personas migren a Estados Unidos “sin tener que poner sus vidas en manos de contrabandistas y proceder por terrenos traidores como el Darién”. Pero no presentó ningún plan en particular para los venezolanos, quienes, de solicitar visas desde el exterior, seguramente tendrían que esperar durante años.

