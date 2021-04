necesitará más de 15.000 millones de euros este año para su acelerador de vacunas y pruebas

“No está bien decir que la desigualdad es simplemente la forma en que está hecho el mundo. No está bien que gente como tú y yo muera cuando tenemos las herramientas que podrían salvarlos. Es el momento de que todos escribamos una nueva historia; una historia mejor que no vea a las naciones como rivales o competidoras , sino como miembros de una familia humana con un futuro común. Llámenme idealista; llevaré esa insignia con orgullo”, ha proclamado el director general de la OMS.

“El primer objetivo se ha logrado. A hora disponemos de varias vacunas seguras y eficaces para prevenir la COVID-19 ; tenemos pruebas diagnósticas rápidas para detectarla; y tenemos oxígeno y dexametasona para tratarla. Pero nos queda un largo camino por recorrer en el segundo objetivo. En todo el mundo, hay personas que mueren porque no se les vacuna, no se les hace la prueba y no se les trata”, ha lamentado.

