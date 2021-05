Necesitamos saber cómo surgió el covid-19 para evitar que vuelva (Análisis)

Se han señalado sospechas sobre el comercio de vida silvestre exótica no regulado y en expansión de China. Algunos ejemplos espeluznantes de comercio de animales se fotografiaron en el mercado de mariscos de Huanan, que regularmente se ha asociado con el brote del virus. Sin embargo, el informe de la OMS concluyó que muchos de los primeros casos humanos conocidos en Wuhan no tenían ningún contacto con Huanan.

Pero nada de esto es evidencia sólida o incluso convincente de que haya ocurrido una fuga de laboratorio. Esa evidencia puede existir y estar superclasificada dentro del gobierno que la posee. Pero como no es público, no podemos suponer que existe para confirmar un sesgo de que China está ocultando algo terrible.

Estas tres grandes coincidencias alimentan la teoría de la fuga de laboratorio y significan que aún no ha desaparecido. Los funcionarios de inteligencia occidentales con los que ha hablado CNN dicen que no pueden «refutar» la idea, o probarla. Estas coincidencias son quizás la razón por la que la teoría se encuentra en este terreno gris —nunca desacreditada permanentemente, nunca probada–. Su solución es como «la navaja de Ockham», la idea de que la explicación más simple es la más probable.

El personal enfermo necesitó ser hospitalizado, según el informe. (Pero no sabemos por qué enfermedad. Tampoco tenemos acceso a las muestras que se les tomaron cuando estaban enfermos, ni a los resultados de ninguna prueba de anticuerpos del SARS-CoV-2 después de que se enfermaron). El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este tema, con base en datos proporcionados por el gobierno chino, presentó una conclusión diferente. Dijo que el programa de monitoreo de la salud del personal en los tres laboratorios en Wuhan no mostró resultados positivos en las pruebas de anticuerpos ni registros de enfermedades de tipo covid-19 en las semanas anteriores a diciembre de 2019.

