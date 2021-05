‘Necesitamos recuperar la cultura de pago’: Amauri Castillo

El regulador aspira a que en esa fecha se tenga la mayor claridad posible sobre el estatus de los préstamos, reconociendo que habría algunos que no se puedan recuperar. Para los deudores, dijo que “no es es que el 1 de julio le vayan a ejecutar su casa o su carro”. En primer lugar, porque no es la intención de los bancos ejecutar garantías, sino llegar a acuerdos y, además, porque sería “inmanejable”, aunque no descartó que pueda haber procesos iniciados antes de la pandemia, y que serían distintos a las afectaciones causadas por la actual crisis.

