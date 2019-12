‘Necesitamos que la ley pase’, dice la OCDE

Por otro lado, defendió que Panamá comenzó a caminar en la senda de la cooperación fiscal “hace dos años y medio”, cuando llegó a la presidencia Juan Carlos Varela. En este sentido, señaló que las informaciones y evidencias en los documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca solo les hicieron “correr más rápido”. “Estoy feliz de decir que no hay nada que no hayamos hecho para estar en consonancia con los altos estándares internacionales”, apostilló en otra ocasión.

El jefe de la institución que enarbola desde hace años la bandera del combate a la evasión fiscal se reunió en privado -antes de la conferencia pública- con la delegación panameña en Davos que, además de la vicepresidenta, se completa con la presencia del ministro de Economía, Dulcidio De La Guardia. Durante su alocución, Gurría evidenció algunas fallas presentes en la regularización de la fiscalidad internacional que han permitido que los beneficios de las grandes multinacionales hayan desaparecido de la base impositiva, o hayan sido desviados a jurisdicciones de baja o nula tributación donde la actividad económica es escasa o inexistente. Así puso el ejemplo de Apple que durante años se benefició de “un trato selectivo” para reducir de forma artificial su factura fiscal y pagar “sustancialmente menos” impuestos que otras empresas, según evidencia un informe de la Comisión Europea en el que reclama a la empresa tecnológica estadounidense el pago de 13 mil millones en impuestos atrasados. “Esto no puede volver a ocurrir”–remachó Gurría–, para quien “la solución es fácil: hay que pagar impuestos donde se produzcan”. “Está previsto que los países comiencen a intercambiar de manera automática información y las compañías que no lo hagan serán atrapadas”, recalcó.

