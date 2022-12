“Necesitamos más médicos. Ser Hospital Universitario nos permite formar a los profesionales del futuro”

En el futuro repercutirá en menguar la carencia de médicos que actualmente existe en nuestro país. Cada vez vivimos más y el aumentar la esperanza de vida es evidente que necesitaremos más médicos. En el presente esa docencia repercutirá en el paciente de dos maneras, una, haciendo que la docencia no sea incómoda para el paciente, y por otro, logrando enseñar no solo conocimientos sino a como acompañar en la enfermedad.

Además, los estudiantes pueden desarrollar en el centro no solo sus prácticas clínicas, sino también las clases teóricas de las distintas especialidades. Para que no pierdan tiempo con los traslados al campus universitario, el hospital ha puesto en marcha un área docente con los últimos avances tecnológicos para que los alumnos puedan dar clases. También cuentan con un área de descanso y estudio y con una coordinadora docente que, desde el propio hospital, da apoyo a alumnos y profesores.

