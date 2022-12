“Necesitamos hacer borrón y cuenta nueva”: 3 reclamos de las protestas en Perú (además del regreso del expresidente Pedro Castillo)

“La detención de Castillo ha sido irregular. La Fiscalía no es un órgano autónomo y este Congreso no tiene moral para vacarlo”, opina, desde Arequipa, Zapana. “Hay quienes reclaman la restitución, porque quieren que se respete su voto”.

“En Perú, no existe una democracia, sino una disputa de poderes que no permite la gobernabilidad”, comenta Asencio. “Estamos pidiendo una Asamblea Constituyente para reescribir un nuevo pacto social”, acota.

Quienes protestan afirman que Boluarte -al no haber sido elegida, sino designada por el Congreso- no tiene legitimidad para estar en la presidencia hasta las elecciones propuestas para abril de 2024.

