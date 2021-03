¿Necesita la ciudad de Panamá un plan de ordenamiento territorial?

Esta y otras circunstancias como la de que los funcionarios del sector público sean presionados a tomar decisiones sobre la conveniencia o no de un proyecto de construcción que afecte, por ejemplo, a la cuenca hidrográfica o a zonas de manglares o a zonas inundables, me hace preguntar si realmente necesitamos un plan de ordenamiento territorial.

Le hereda también un plan metropolitano revisado con una visión del desarrollo hasta el año 2035. Sin embargo, no le hereda una estructura institucional con experiencia en el manejo diario de la problemática del desarrollo urbano. Entonces nos encontramos con que existen planes, pero no hay gestión urbana ni hay cuadros capacitados.

You May Also Like