NBA y MLB analizan opciones para reanudar actividad

No se ha tomado una decisión sobre si se puede reanudar parte de la campaña regular o se irá directamente a los playoffs. El comisionado Adam Silver ha dicho que esta liga no tomará una decisión definitiva antes de mayo, cuando muy pronto.

A continuación, una serie de preguntas y respuestas preparadas por algunos reporteros de The Associated Press sobre el estatus de los planes en el básquetbol y el béisbol.

“Habría que aislar completamente a los jugadores, personal, entrenadores, empleados médicos y quizás a los trabajadores del servicio de alimentos hasta por 14 días. Todos tendrían que estar dispuestos a hacer eso”, explicó Mularoni. “Y la logística para que semejante número de personas no cometa un error es la parte difícil aquí. Pero una vez que lo haces, si todos están unidos y trabajan juntos, todo debe estar bien, porque esencialmente estás creando un oasis donde puede estar la gente que ha demostrado que no porta el COVID”.

AP – The Associated Press • 8 Abr 2020 – 07:17 PM

You May Also Like