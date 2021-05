NBA: Lebron James sale del partido ante los Lakers con lesión en el tobillo

El alero del equipo de los Lakers, Lebron James salió del partido ante los Toronto Raptors con una aparente lesión en su tobillo.

El mismo tobillo que sacó a Lebron de juego por 20 partido según reportes, el jugador no retornara al partido y será evaluado por los médicos del equipo. Los Lakers deberían ser los mas cuidadosos posibles con su estrella, ya que los playoffs de la NBA están a la vuelta de la esquina.

Lebron James tenía 19 puntos con 7 rebotes y 6 asistencias ante los Toronto Raptors antes de salir del partido con el tobillo adolorido. No es seguro en que jugada fue que Lebron se lastimó el tobillo, pero los Lakers lo sacaron inmediatamente del partido.

LeBron James will not return tonight due to ankle soreness, via @LakersReporter pic.twitter.com/UTTpJ3IGEv

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 3, 2021