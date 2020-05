NBA confirma conversaciones para reanudar juegos en Disney World a fines de julio

La NBA junto al sindicato de jugadores “está participando en conversaciones exploratorias con The Walt Disney Company sobre el reinicio de la temporada 2019-20 de la NBA a finales de julio en el Complejo Deportivo ESPN Wide World of Sports de Disney en Florida como sede de un campus de la NBA para partidos, prácticas y alojamiento”, dijo el vocero de la NBA Mike Bass en un breve texto difundido por ESPN.

You May Also Like