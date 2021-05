Nayib Bukele cita a embajadores en El Salvador para reclamarles por condena a su país

“A mí me pareció algo bien extraño que hubiera condenas sobre lo que pasó el sábado (…) no esperábamos en ningún momento una condena internacional”, aseguró Bukele durante un encuentro con los representantes de misiones diplomáticas, transmitido este martes en cadena nacional, pero que ocurrió el lunes con carácter privado, según reclamaron algunos participantes.

