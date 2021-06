Nayib Bukele: “A mí, nadie me da órdenes”

Sin embargo, de acuerdo con Bukele, sus “adversarios” y “algunos” en la comunidad internacional “se confunden y no entienden a quien representamos, es extraño para ellos ver a un Gobierno no que representa a ningún grupo de poder fáctico, más que al pueblo mismo”.

”Detrás de este presidente, y eso nadie lo puede negar, no hay una oligarquía, no hay juntas militares, ni muchos menos una comandancia guerrillera dándole ordenes y diciéndole lo que tiene que hacer como sí lo hicieron con todos los presidente anteriores”, expresó.

Dijo que El Salvador ha dejado de ser uno de los países más violentos del mundo y que en medio de la pandemia se rompió la brecha digital.De acuerdo con cifras del Gobierno, El Salvador registra una sensible baja en los homicidios y atribuye esto a un plan de Control Territorial, cuyo contenido no se conoce.

”Nunca más vamos a regresar al sistema que por dos siglos nos hundió en la delincuencia, en la corrupción, en la desigualdad y en la pobreza, nunca más. No se hagan ilusiones, mientras Dios me dé fuerzas, no lo voy a permitir”, dijo Bukele en su discurso ante la Asamblea Legislativa que fue trasmitido en cadena nacional de radio y televisión.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, prometió este martes en un discurso a la nación, en el marco de su segundo año de mandato, que no permitirá que el país retroceda al sistema que generó delincuencia, corrupción y pobreza mientras que “Dios me dé fuerzas”.

