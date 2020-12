Navidad y Año Nuevo encerrados, toque de queda y ley seca a partir de las 7 pm

El Ministerio de Salud anunció la tarde de hoy, 15 de diciembre las nuevas medidas para combatir el COVID-19.

Estas se basan en la evidencias y en el balance de aspectos económicos, sociales y de salud, aplicando el proceso de observación, análisis y decisión.

Leer también: Sigue la búsqueda de la otra femenina desaparecida en Tierras Altas

Las nuevas medidas son:

1. A partir del 18 de diciembre hasta el 4 de enero Toque de Queda y Ley Seca de 7:00 p.m a 5:00 a.m.

2. Instalaciones públicas con el 50% de funcionarios dentro de las instalaciones y con días intercalados.

3. Del 23 de diciembre a las 5:00 a.m. Hasta el 4 de enero a las 5:00 a.m. No se podrá ir al interior de la República y se instalarán puestos de control en zonas como: La Villa, Chagres, Viguí, entre otros.

4. Cuarentena Total desde el viernes 25 de diciembre, desde las 7:00 p.m hasta el Lunes 28 a las 5:00 a.m. Y desde el Viernes 1 de enero desde las 7:00 pm hasta el Lunes 4 de enero a las 5:00 am.

5. Desde el 23 de diciembre no se podrá ir a ríos y playas y las áreas sociales de edificios se regirán por toque de queda.

6. Los aeropuertos y puertos funcionarán de manera normal.

7. Los supermercados pueden recibir una persona por familia, con excepción de estar acompañado por un menor de edad o estar acompañado por una persona con discapacidad.}

Informe diario

En el informe diario de hoy, 15 de diciembre se reportaron 2,368 casos nuevos dando un total de 196,987 los casos en Panamá.

Defunciones se registraron 29, para hacer un acumulado de 3,411.

Se recuperaron 164,855 pacientes, y en las últimas horas se realizaron 13,424 pruebas.

Aislados: 27,205 (716 hoteles); hospitalizados: 1,516 (1,319 sala, 197 UCI).

Leer también: El PIB de Panamá acumula caída de 20,4% entre enero y septiembre por pandemia